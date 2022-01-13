Американские исследователи заявили, что педофилия является одним из самых непонятных сексуальных расстройств. Об этом сообщает издание USA Today.

Отмечается, что под термином педофилия многие понимают сексуальное насилие над детьми. Однако учёные, которые занимаются изучением этого расстройства, заявили, что термин подразумевает влечение к детям, а не действие.

«Педофилия – повторяющиеся и интенсивные сексуально возбуждающие фантазии, сексуальное влечение или поведение, сопряженное с сексуальной активностью с детьми допубертатного возраста», – такое определение даёт Диагностическое руководство по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации.

Учёные из США считают, что склонность к педофилии закладывается ещё до рождения человека, в утробе матери. Будет ли этот человек пытаться растлевать малолетних, зависит уже от его окружения. Также учёные отметили, что не все люди, которые насилуют детей, испытывают влечение к детям – они попросту используют их как эрзац-партнёра. Кроме того, не все педофилы жестоко обращаются с детьми.

По словам эксперта Анны Солтер, есть растлители малолетних и педофилы, и если представлять их как диаграмму Венна, то эти круги могут пересекаться.

Недавно сотрудник внешнеполитического ведомства РФ Григорий Лукьянцев заявил, что в России могут изменить закон о домашнем насилии. Сделать это могут после того, как ЕСПЧ обязал российское государство выплатить Маргарите Грачевой компенсацию.