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В республике Сан-Марино намереваются вновь начать вакцинный туризм, во время которого можно поставить прививку препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, о возобновлении вакцинного туризма заявил представитель Института по обеспечению социальной безопасности Франко Кавалли. Отмечается, что благодаря этой возможности жители других стран смогут поставить бустерную дозу препаратом «Спутник Лайт».

Согласно заявлению Кавалли, в республике на данный момент поставить бустерную дозу «Спутником» решили 832 человека даже при том, что Евросоюз эту вакцину не признает. Кроме того, уже было получено ещё несколько сотен заявок.

Информация с подробностями о вакцинном туризме, как уточнил Кавалли, будет размещена в ближайшие дни.

Ранее мы сообщали, что в Вене устроили митинг против обязательной вакцинации. В нём приняли участие около десяти тысяч человек.

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