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29 января около 10 тысяч жителей австрийской столицы вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации и антиковидных мер, внедряемых правительством. Подавляющее большинство митингующих были без масок, что нарушает коронавирусные ограничения.

Жители скандировали лозунги против действий властей Австрии, а также несли плакаты с призывами дать людям самим решать, что делать со своим телом, а также с надписями «Свободу вместо страха!», «Это моя жизнь!» и прочими.

Массовые протесты связаны с введением обязательной иммунизации населения уже с 1 февраля текущего года на законодательном уровне. Избежать прививки смогут только те граждане, которые имеют медицинский отвод, либо уже переболели коронавирусом. Последним все же придется вакцинироваться, но только через полгода. Также не нужно делать инъекции беременным женщинам.

За отказ от вакцинации австрийцам придется платить штрафы от 600 до 3,6 тысяч евро.

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