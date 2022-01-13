Посты в социальной сети Facebook с негативными высказываниями о Дне Победы, мог размещать не вновь назначенный министр информации Казахстана Аскара Умаров, заявил политолог Газиз Абишев. Так он прокомментировал обвинения чиновника в русофобии.

Некоторые СМИ в РФ и Казахстане ссылаются на посты пользователя Facebook под ником TurkMedia, который жаловался на низкое качество сервиса в компаниях, которыми в стране владеют россияне.

«Если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал! В крови у них, что ли? Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?», – писал ранее аноним.

По словам Абишева, неопровержимых доказательств того, что посты принадлежат Умарову, не представляется возможным. Они появились на волне стремительно развивающейся в Казахстане русофобии еще в прошлом году, причем от анонимного аккаунта.

Сам новый министр написал от своего имени, что является приверженцем «дружбы народов» и будет работать, основываясь на принципах толерантности.