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В Канаде призвали американского президента Джо Байдена отправить свои авианосцы к Чёрному морю.

Об этом заявил автор канадского издания The Globe and Mail. Согласно его заявлению, помимо авианосцев, США следует отправить часть флота в Балтийское море. Кроме того, нужно разместить в Германии американские самолёты, которые смогут нанести в случае необходимости удары по западной части России.

Как было заявлено, Байдену нельзя просто бесконечно проводить переговоры и перечислять санкции. Кроме того, было указано, что переговоры Байдена с Россией не помогут предотвратить войну. Байдена при этом автор статьи называет президентом, который ценит мир и не желает подвергать опасности американских солдат. На это указывает ситуация с Афганистаном.

Путин же, как было заявлено, провоцирует США и НАТО. Американскому президенту необходимо проявить решительность, что, как было заявлено, все встретят с одобрением.

Ранее стало известно, что Канада отправила на Украину свой спецназ. Речь идёт примерно о двух сотнях солдат.

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  • 19.01.2022
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