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Две сотни солдат спецподразделений направила Канада на Украину. Перед военными уже поставлены чёткие задачи. Об этом сообщил местный телеканал Global News.  

Отправка спецназа? по словам журналистов, которые ссылаются на собственные источники, обусловлена “агрессивными действиями России” по отношению к Украине. Однако в задачи военных не входит участие в боевых действиях, в случае вторжения российской армии в эту страну.  

Спецподразделения будут организовывать эвакуацию дипломатов и граждан Канады, если конфликт между Россией и Украиной всё же произойдёт. По мнению экспертов, отправка военных из-за океана в Европу – одна из мер для сдерживания “российской агрессии”. 

Между тем в Москве неоднократно подчёркивали, что никаких враждебных действий по отношению к Киеву принимать не намерены. При этом российская сторона не отрицала, что действительно перемещает свои войска вдоль границы с Украиной, однако как отмечал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, Россия имеет право распоряжаться своими войсками в пределах своей территории, как считает нужным. 

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