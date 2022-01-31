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В Германии рассказали, зачем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости увеличить присутствие британских войск в Восточной Европе.

Как сообщает издание РИА Новости, ранее было заявлено, что в Великобритании думают удвоить численность своих войск в Эстонии, а также перебросить оружие. Джонсон назвал этот шаг «чётким посланием» России.

Однако читатели немецкого издания Der Spiedel считают, что дело в другом. Так, недавно Джонсон оказался замешан в скандале, связанном с проведением вечеринок в своей резиденции во время локдауна. Читатели издания заявили, что теперь он пытается отвлечься от этого скандала.

Один из пользователей отметил, что Джонсону Украина безразлична, но теперь в Великобритании озабочены его ложью. В связи с этим он пытается запустить «дымовую завесу». С этим мнение оказались солидарны многие читатели, заявившие, что попытки Джонсона отвлечь от себя внимание не уменьшат его проблем дома.

Ранее выяснилось, что Джонсон приходил на встречи даже тогда, когда у него были симптомы коронавируса. Через несколько дней после этого он ушёл на самоизоляцию, но и её не соблюдал.

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