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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не ушёл на самоизоляцию даже при появлении признаков заболевания COVID-19. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на Times.

Признаки заболевания у Джонсона заметили в конце марта 2020 года – за несколько дней до того, как он отправился на самоизоляцию. Своим работникам премьер сообщил, что он «сильный, как бык».

Сотрудники правительства, заметив, что Джонсон кашляет, неоднократно выражались озабоченность, но премьер не обращал внимания на их беспокойство. Даже когда Джонсону указали, что он мог заболеть коронавирусом, он начал это отрицать.

Несмотря на симптомы, премьер продолжал работать и организовывать встречи. Даже когда Джонсон ушёл на карантин, он игнорировал его правила и сотрудники приносили отчёты ему в кабинет.

Как отмечается, 6 апреля 2020 года Джонсона госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Ранее мы сообщали, что Борис Джонсон намеревается уволить некоторых сотрудников своей администрации. Причиной являются “винные пятницы”, в проведении которых недавно обвинили премьера.

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