Недавние действия российских миротворческих сил в Казахстане стали для польского военного портала Defence24 удобным поводом, чтобы оценить военную технику ВДВ России. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) играют в Вооруженных Силах Российской Федерации весьма особую роль. Они участвуют почти во всех видах задач, выполняемых Москвой в важных для нее сферах (примером чего также является недавние действия в Казахстане). Самостоятельно или во взаимодействии с другими видами войск они выполняют задачи разного масштаба интенсивности на основе специально созданных оперативных групп.

Для решения таких задач ВДВ подвергается непрерывному процессу модификации тактики их применения, реорганизации структуры и модернизации используемого вооружения и техники. Сегодня словом «воздушный десант» имеет смысл обозначать только один из способов их переброски на поле боя. Потому что ВДВ, помимо парашютной высадки, также подготовлены к транспортировке вертолетами, морским или наземным транспортом с использованием собственной и приданной техники и боевых машин. Отдельные дивизии и бригады ВДВ, в отличие от своих коллег из других стран, насыщены большим количеством боевой техники.

Можно подсчитать, что нынешняя российская воздушно-штурмовая дивизия имеет (или должна иметь по штату) 41 танк Т-72Б3, 21 САУ 2С25, 350 машин БМД-2/БМД-4М, 162 бронетранспортера БТР-Д/БТР-МДМ, 72 самоходных гаубицы 2С9 и несколько машин управления огнем, связи и командных. В составе воздушно-десантной дивизии должно быть 21 2С25, 350 БМД-2/БМД-4М, 162 транспортера БТР-Д/БТР-МДМ, 72 САУ 2С9 и более 60 командно-управляющих машин. Отдельные десантно-штурмовые бригады могут иметь от 46 до 92 БМП-2 или несколько БТР-82А/БТР-80.

Операции, проведенные за последние двадцать лет с участием ВДВ России, наглядно показали, что десантные машины БМД-1П/ПК, БМД-2, транспортеры БТР-Д и гаубицы 2С9 полностью устарели, поэтому было принято решение их модернизировать. Уже в 2009 г. ВДВ получили свыше 100 модернизированных БМД-2, планировалось довести до аналогичного стандарта остальные БМД-1. Тем не менее, к июню 2020 года примерно 200 БМД-1П и другие старые машины были списаны.

Таким образом, БМД-2 различных модификаций стали основным вооружением воздушно-десантных войск, в примерном общем количестве 850-1000 машин. В 2016-17 годах 200 БМД-2 были модернизированы в вариант БМД-2М с башней «Бережок». Этот боевой модуль имеет следующее вооружение: 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТМ, два спаренных ПТРК 9М133 «Корнет» и 30-мм автоматический гранатомет АГС-30М. Были внедрены новая система управления огнем и новые оптико-электронные приборы, значительно улучшившие возможности машины по обнаружению, идентификации и борьбе с различными угрозами. Башня также была дополнительно бронирована.

Процесс модернизации вооружения, в том числе базовых боевых машин ВДВ, продолжается, хотя в настоящее время и сталкивается с различными препятствиями (финансовыми, COVID-19 и др.). Предполагаемые планы на 2025-28 годы по обновлению парка десантных машин не означают, что в строю все равно не останется внушительное количество в 600-700 модернизированных БМД-2М и примерно 500-600 БМД-4М. Кроме того, будут еще долгое время эксплуатироваться более старые БМД-2 (250-300), а также БТР-82А.

Прибавляя к этому танковый батальон Т-72Б3 и штатные САУ «Спрут» и другую противотанковую артиллерию (в том числе вновь введенную 2С42 « Лотос» ), создается потенциал механизированной дивизии, поддерживаемой в операциях собственной вертолетной авиацией и БПЛА, а также авиацией Воздушно-космических сил или оперативно-тактическими ракетными комплексами Сухопутных войск и Военно-Морского Флота.

Безусловно, десантные машины ВДВ уступают наземным БМП, прежде всего по обеспечиваемой ими баллистической и противоминной защите. Что касается огневой мощи, то здесь ситуация иная. Также следует помнить о большом количестве устанавливаемых на них комплектов ПТУР. Это дополняется соответствующей тактикой применения ВДВ – быстротой маневра и скрытностью действий.

Для самих ВДВ России основная проблема может заключаться в недостаточном количестве транспортных самолетов, вынуждающих производить десантирование с нескольких забросов, что ограничивает элементы внезапности и маневра десантных войск на поле боя.