В наступившем году российские Вооруженные силы получат еще десяток видов новейшей техники. Известно, что она будет отправлена как в Сухопутные войска, так и в ВДВ, береговые и воздушно-космические военные подразделения.

К новейшим образцам, которые получит армия РФ, относятся боевые роботы «Уран-9», продемонстрировавшие свои возможности на учениях «Запад-2021», модернизированные вертолеты Ка-52М, стратегические ракетоносцы Ту-160М, беспилотники «Куб-БЛА». Также продолжается серийное производство истребителей Су-57.

Кроме того, на флот поступят уже ставшие легендарными гиперзвуковые ракеты «Циркон», развивающие скорость до 9 Махов. К вооружению, не имеющему аналогов в мире, относятся и стратегические ракетные комплексы «Сармат», которые в 2022 году приступят к боевому дежурству.