Поводов для встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена американская сторона пока не видит. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Причиной для установления новых контактов могли послужить итоги переговоров Россия-НАТО. Саммит прошёл 12 января в Женеве. Отвечая на вопрос о возможной встречи глав государств американская чиновница на регулярном брифинге, который прошёл накануне, сказала: “на этом фронте нечего спрогнозировать”. Она также добавила, что сейчас участвовавшие в переговорах стороны “разъезжаются по своим столицам”. Там они изучат ситуацию и выработают дальнейший курс. Какие шаги будут предприняты, станет ясно только в ближайшие дни.

Встреча по безопасности в Европе между Россией и Североатлантическим альянсом стала первой за последние два с половиной года, которую инициировала Москва. Она явилась продолжением переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли за несколько дней до этого.

Ранее российская сторона также заявляла, что какие-либо встречи или телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом пока не рассматриваются.