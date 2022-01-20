Россиян ожидает подорожание стоимости услуги по вывозу мусора. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как отмечается, ещё в прошлом году управляющие компании начали выставлять счета за вывоз мусора отдельными квитанциями. Теперь же стало известно, что с января стоимость этой услуги возрастёт. Изменение стоимости вывоза мусора будет произведено во всех регионах, но на разную сумму.

Так, в Приморье тарифы вырастут не более чем на 4,5%. При этом региональному оператору оформили льготы, так как из-за инфляции тот терпит потери. Как было указано, для того, чтобы не работать в убыток, компании нужно в разы поднять стоимость своих услуг. Но благодаря субсидиям этого делать не придётся.

В Москве же придётся платить 7,27 рубля за квадратный метр. Причем отказаться от оплаты невозможно даже в том случае, если в квартире никто не живёт.

Недавно мы сообщали, что в феврале россиян, которые задолжали за оплату коммунальных услуг, ждут штрафы. Они будут включены в квитанции.