Многие россияне в феврале столкнутся с тем, что им начнут начислять штрафы за неуплату коммунальных услуг. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как указывается, перед Новым годом не все оплатили коммуналку, так как не успели или решили отложить оплату на потом, чтобы выделить на праздник больше денег. Но с этого года такие россияне начнут получать пени.

Строка с указанием штрафа будет в квитанциях у всех, кто не оплатил коммуналку перед Новым годом. При этом отмечается, что если задержка оплаты не более месяца, то абонент обойдётся без последствий. Но со второго по третий месяц задолженности штраф составит 1/300 ставки рефинансирования Банка России от суммы долга.

То есть, должник будет получать по 0,04% долга за каждый день просрочки. Сумма увеличится в два раза, если должник не будет оплачивать квитанции более трёх месяцев.

Ранее владельцам квартир рассказали о новых штрафах. Они начнут действовать уже с марта 2022 года.