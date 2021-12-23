Григорий Лукьянцев, сотрудник внешнеполитического ведомства РФ, отметил, что в стране могут изменить закон о домашнем насилии, после того как ЕСПЧ обязал российское государство выплатить Маргарите Грачевой, которой супруг отрубил обе руки, 370 000 евро.

Согласно его словам, изменения вполне могут произойти, так как ряд инициатив и проектов по этому поводу уже находятся на рассмотрении. Однако давать прогнозы по данному вопросу пока рано, так как он считается весьма непростым по причине существования множества различных позиций, которые нужно будет отразить в законодательстве.

В СМИ ранее сообщили, что ЕСПЧ удовлетворил иск Грачевой, посчитав, что РФ не предприняла нужных мер для обеспечения безопасности своих граждан от жестокого обращения. Судья посчитал, что правоохранительные органы вмешались слишком поздно, так как полицейские вели себя пассивно по причине «структурной предвзятости».