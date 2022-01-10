Учёные заявили, что человеческий эмбрион способен развиться даже из неоплодотворённой яйцеклетки. Об этом сообщает египетское издание Sasapost.

В Австралии в 2016 году исследователи с удивлением установили, что зебровая акула забеременела без участия самца. Считалось, что это невозможно. Явлению дали название партеногенез.

Кроме того, оказалось, что таким же способом способны размножаться самки птиц. Выяснить это удалось в ходе изучения птенцов кондоров – некоторые из них имели только материнскую ДНК. Такие результаты свидетельствуют, что яйца, из которых вылупились эти птенцы, не были оплодотворены. Впрочем, подобные случаи весьма редки.

Специалисты отметили, что размножение партеногенезом встречается у ряда видов змеи и акул. Более того, предполагается, что для людей такой феномен также возможен. Учёные в качестве примера привели случай частичного партеногенеза, который был выявлен в 1995 году. У младенца, которого исследовали специалисты, не было генетического материала отца в некоторых клетках. Несмотря на различные проблемы, ребёнок родился.

Но в случае, если эмбрион будет сформирован из неоплодотворённой яйцеклетки, то у него не сформируется скелет. У такого ребёнка, если он всё же родится, будет множество отклонений.

Ранее учёные обнаружили у человека новую мышцу. Располагается она в челюсти.