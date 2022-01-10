Специалисты из Великобритании установили, что простуда помогает сформировать клеточный иммунитет, который способен подавлять даже COVID-19.

В более ранних исследованиях было обнаружено, что Т-клетки, сформированные простыми коронавирусами, способны распознавать SARS-CoV-2. Как считают специалисты, именно благодаря сильному Т-клеточному иммунитету некоторые люди не заболевают даже в том случае, если находятся в контакте с людьми, заражёнными COVID-19. В ходе очередного исследования специалистам удалось это доказать.

Исследование началось осенью 2020 года. В то время в Великобритании большая часть населения не болела коронавирусом и не была вакцинирована. Специалисты взяли различные анализы у 52 человек, живущих с людьми с подтверждённым COVID-19.

Оказалось, что у 26 человек был весьма высокий уровень Т-клеток, выработанный обычными коронавирусами, приводящими к простуде. Эти люди не заразились, в то время как остальные участники исследования позже всё же подхватили коронавирус.

Т-клетки, как выяснилось, атакуют белки внутри клеток вируса, а не белок, который расположен на поверхности.

Ранее учёные из Китая заявили, что штамм коронавируса омикрон мог передаться людям от мышей. При этим сами грызуны первоначально заразились им от человека.