Группа швейцарских биологов смогла обнаружить в человеческой челюсти еще одну мышцу. Соответствующая научная работа была опубликована в Annals of Anatomy.

До этого предполагалось, что мышца для жевания состоит из 2-х слоев, однако при анализе зверей исследователи пришли к выводу, что ее структура может оказаться более комплексной. В ходе опытов они изучили десятки людских голов, двенадцать из которых хранились в формальдегиде. У живых людей головы осмотрели с использованием МРТ. В итоге им удалось выявить дополнительный мышечный слой.

Специалисты отмечают, что новый слой имеет ряд отличий от двух других как в плане своей функции, так и по положению. Она соединяется с короноидным отростком в нижней челюсти, поэтому, скорее всего, поддерживает ее стабильность. Она находится чуть ближе и выше к ней, а также обладает небольшими размерами.