Учёные выяснили, что креативная работа мозга человека, в частности, зависит от свободы движений. Об этом заявили сотрудники Вюрцбургского университета Юлиуса-Максимилиана.

Было проведено три эксперимента, в которых приняли участие 60 добровольцев. Им предстояло решать задачу «альтернативного использования Гилфорда». Так, участникам исследования давали набор слов и им требовалось перечислить всевозможные способы использования данных предметов.

В первом эксперименте некоторые добровольцы могли ходить по комнате, другим требовалось сидеть на одном месте. В последующих исследованиях добровольцам разрешалось ходить свободно, другим же требовалось ходить по определённому маршруту.

Оказалось, что больше всего креативность проявили те люди, которые не имели ограничений в перемещениях. В случае же, если движения жестко ограничивались, то эффект был противоположным.

Недавно сомнолог заявил, что сны человека связаны с путешествиями во времени. Путешествовать в прошлое человек способен за счёт воспоминаний, которые хранятся в памяти.