Сомнолог Игорь Литовцев считает, что сны могут позволить путешествовать во времени. Его слова передаёт издание Solenka.info.

Литовцев сообщил, что с давних времён сны считались ключом к предсказаниям. Во сне человек находил ответы на вопросы из своего подсознания. Некоторые люди верят в вещие сны и в настоящее время.

Во время разных исследований было установлено, что мозг человека способен управлять снами. Также отмечается, что незадолго до того, как человек заснёт, его пульс резко возрастает на некоторое время, после чего возвращается к норме.

Специалист отметил, что мозг хранит все воспоминания прошлого и во время сна человек туда может «переноситься». На основе воспоминаний о прошлом мозг также способен давать прогнозы на будущее. Учёные предполагают, что феномены, которые происходят во время сна, способны помочь в развитии квантовой физики.

Недавно специалисты из Канады обнаружили странную болезнь головного мозга. Чаще всего она возникает у молодых людей.