Исследователи из национального музея Шотландии пришли к выводам, что за 10 тысяч лет мозг кошки уменьшился. Прежде всего, это связано с процессом доместикации, то есть одомашнивания.

Эксперты сравнили черепа степных котов, от которых, как считается, в своё время отделилась ветка домашних кошек, черепа лесных котов и домашних, а также метисов лесных и домашних кошек. Проведённые замеры черепных коробок показали, что у домашних кошек они меньше, чем у всех остальных, включая метисов. Следовательно, и меньше мозг.

Одомашнивание кошек, которое началось 10 тысяч лет назад, привело к тому, что в популяции этих животных стали распространены особи с пониженным числом клеток так называемого нервного гребня. Он влияет на страх и возбудимость, говорят учёные. А это уже привело к изменениям в кошачьем теле, в том числе отразилось на снижении объёма черепной коробки и уменьшении головного мозга.

Впрочем, кошки не единственные животные, у которых уменьшился мозг после приручения человеком. Подобное явление наблюдается у собак, кроликов и овец. При этом исследователи отмечают, что сам факт уменьшения объёма мозга далеко не всегда говорит о снижении когнитивных (умственных) способностей у живых организмов.