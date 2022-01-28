Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединённые Штаты неэффективно борются с терроризмом на территории Сирии, поэтому войска этой страны должны её покинуть. С таким заявлением выступил постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский. 

По мнению российской стороны, подразделения армии США находятся в Сирии незаконно. Кроме этого, территории, на которых присутствуют американские военные, Полянский назвал “зонами оккупации”, где “творится беззаконие” – на таких территориях себя вольготно чувствуют террористы. Российский представитель также сообщил, что армия США в Сирии занимается в основном “воровством нефти”, а ООН закрывает на это глаза. 

В ответ представитель США в ООН Ричард Миллс заявил, что американские военные находятся в Сирии на законных основаниях и борются с терроризмом, а слова российского дипломата он назвал дезинформацией.  

Тем не менее некоторые эксперты считают, что США готова вывести войска из Сирии – на территории, где активно действуют российские войска, американцам некомфортно.

Вам может понравиться

Блокадницу “оставили за забором” во время церемонии возложения цветов Бегловым на Пискаревском кладбище

Ветеран блокады не смогла попасть на Пискаревское кладбище для возложения цветов в честь памятной даты. Блокадницу “оставили за забором” из-за присутствия на мероприятии губернатора Александра Беглова. В Петербурге 27 января

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Путин опасается «безвозвратно потерять» Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался насчёт ситуации вокруг Украины и России. Об этом сообщает издание ТАСС. Согласно заявлению Блинкена, Украина сейчас идёт по пути проведения различных реформ в своей стране,
  • Анна
  • 25.01.2022
  • читать 1 минуту

Николай Злобин: США, ЕС и НАТО готовятся к войне на полном серьезе

Запад не верит России точно так же, как и она ему. Поэтому он активно готовится к боевым действиям, причем делает это демонстративно, уверен политолог Николай Злобин. Эксперт пояснил, что одним
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 28 января – небольшой снег, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 января – небольшой снег, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Королев: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -12 °C | Подольск: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Армавир: погода, 28 января – небольшой снег, до -4 °C |