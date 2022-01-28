Соединённые Штаты неэффективно борются с терроризмом на территории Сирии, поэтому войска этой страны должны её покинуть. С таким заявлением выступил постоянный представитель России в Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

По мнению российской стороны, подразделения армии США находятся в Сирии незаконно. Кроме этого, территории, на которых присутствуют американские военные, Полянский назвал “зонами оккупации”, где “творится беззаконие” – на таких территориях себя вольготно чувствуют террористы. Российский представитель также сообщил, что армия США в Сирии занимается в основном “воровством нефти”, а ООН закрывает на это глаза.

В ответ представитель США в ООН Ричард Миллс заявил, что американские военные находятся в Сирии на законных основаниях и борются с терроризмом, а слова российского дипломата он назвал дезинформацией.

Тем не менее некоторые эксперты считают, что США готова вывести войска из Сирии – на территории, где активно действуют российские войска, американцам некомфортно.