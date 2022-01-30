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Экс-президент США Дональд Трамп пообещал добиться запрета на участие трансгендеров в женских спортивных соревнованиях.

Как отмечается, соответствующее обещание Трамп дал в Конро во время недавнего митинга. В пример он привёл ситуацию, произошедшую в одной школе. Здесь был установлен свой рекорд по плаванию, продержавшийся 11 лет. Однако затем участие в соревнованиях принял трансгендер, который превысил этот рекорд аж на 38 секунд.

Также Трамп заявил, что соревнования между женщинами и трансгендерами являются нечестными. К примеру, такие мужчины способны с лёгкостью побить рекорды, державшиеся десятилетиями. В целом, ситуацию он охарактеризовал «нелепой».

Подводя итог, Трамп сообщил, что в случае победы его соратников на выборах в конгресс, он добьется запрета на участие трансгендеров в соревнованиях среди женщин. Состоятся выборы осенью.

Недавно мы сообщали, что в сериал по мотивам “Гарри Поттера” ищут трангендерных и небинарных актеров. В частности, это относится к актёрам, которые должны исполнить роли отца и матери Гарри Поттера.

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