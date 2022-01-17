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По информации британского издания Daily Mail, в кастинг-листе упоминается поиск трангендерных и небинарных актеров.

Также издание сообщает, что на роль отца Гарри Поттера, Джеймса Поттера, создатели ищут актера азиатского или африканского происхождения. На роль Лили Эванс, матери Гарри Поттера,  предполагается взять «гендерно-неконформную, небинарную, транс-женщину».

В январе 2021 года стало известно, что американская телекомпания HBO планирует выпустить сериал по мотивам приключений волшебника Гарри Поттера.

Также сообщалось, что реализации проекта могут помешать некоторые обстоятельства. Например, автор книги Джоан Роулинг для начала должна одобрить идею создания сериала. Далее телекомпания HBO должна договориться с крупной медиакорпорацией NBCUniversal, которая владеет правами на трансляцию контента по «Гарри Поттеру».

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