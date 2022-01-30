Эксперты рассказали о технологиях, которые сможет застать поколение Z. Об этом сообщает The Next Web.

К этому поколению относятся люди, родившиеся в «нулевых» годах. По мнению учёных, они могут застать варп-двигатели и нанороботов. Использовать нанороботов предполагается для восстановления тканей человеческого организма, для доставления нанолекарств или борьбы с вредителями. Причём созданы нанороботы могут быть из находящихся в организме бактерий.

Кроме того, поколение Z может застать термоядерную энергию, которую уже сейчас пытаются создать специалисты из Китая. Возможно, уже в этом веке им это удастся.

Помимо этого, предполагается, что в будущем квантовые компьютеры могут быть использованы для решения повседневных задач. Что касается варп-двигателей, то до этого ещё очень далеко. Однако есть вероятность, что прорывы в создании таких двигателей будут совершены довольно скоро, и представители поколения Z смогут их застать.

Недавно эксперты заявили, что в 2022 году сохранится дефицит микросхем во всём мире. Этот кризис возник с началом пандемии коронавируса и сильно усугубился в 2021 году.