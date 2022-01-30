читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты рассказали о технологиях, которые сможет застать поколение Z. Об этом сообщает The Next Web.

К этому поколению относятся люди, родившиеся в «нулевых» годах. По мнению учёных, они могут застать варп-двигатели и нанороботов. Использовать нанороботов предполагается для восстановления тканей человеческого организма, для доставления нанолекарств или борьбы с вредителями. Причём созданы нанороботы могут быть из находящихся в организме бактерий.

Кроме того, поколение Z может застать термоядерную энергию, которую уже сейчас пытаются создать специалисты из Китая. Возможно, уже в этом веке им это удастся.

Помимо этого, предполагается, что в будущем квантовые компьютеры могут быть использованы для решения повседневных задач. Что касается варп-двигателей, то до этого ещё очень далеко. Однако есть вероятность, что прорывы в создании таких двигателей будут совершены довольно скоро, и представители поколения Z смогут их застать.

Недавно эксперты заявили, что в 2022 году сохранится дефицит микросхем во всём мире. Этот кризис возник с началом пандемии коронавируса и сильно усугубился в 2021 году.

Вам может понравиться

Первые выстрелы: Очевидец поведал, как начиналась перестрелка между Таджикистаном и Киргизией

Таджикистан и Киргизия договорились все последующие инциденты решать мирным путем, поэтому можно надеяться, что история со стрельбой больше не повторится. О начале конфликта минувшей ночью и его быстром урегулировании рассказали

Землянский: Просьбы польской PGNiG по ценам на газ затерялись в канцелярии “Газпрома”

«Газпром» проигнорировал просьбы польской компании PGNiG снизить цену на газ для Варшавы, либо ее обращение просто затерялось где-то в недрах канцелярии российского гиганта, заявил эксперт Валентин Землянский. Он напомнил о

Popular Mechanics: Накануне “нападения” Россия отправит Украине 8 предупреждающих знаков

За две недели до начала гипотетической войны между РФ и Украиной Москва отправит Киеву целых восемь предупреждающих сигналов, считает военный эксперт Кайл Мизоками. В своей статье в издании Popular Mechanics
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 января – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 30 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 30 января – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 30 января – небольшой снег, до 1 °C |