Нехватка полупроводников в ближайшем будущем будет обычным явлением. Спрос на них по-прежнему превышает предложение и снижение такого тренда не на видно. К такому выводу пришли в Министерстве торговли США, высокотехнологичная экономика которых зависит от поставок микросхем.

Кризис с поставками полупроводников возник во время пандемии коронавируса и резко проявился в 2021 году. Спрос на микросхемы возрос из-за увеличения во всём мире перехода на удалённые режимы работы, а также из-за увеличившегося производства сотовых телефонов в связи с переводом систем связи на стандарты пятого поколения (5G).

В Минторговли Соединённых Штатов отмечают, что несоответствие между спросом на чипы и предложением всё ещё существует. Это показывают опросы компаний, которые тесно связаны с отраслью. По итогам прошлого года, например, спрос на полупроводники увеличился на 17% по сравнению с 2019-м. И по мнению специалистов, скорее всего, он останется таким же высоким и в 2022 году.

От нехватки полупроводников повышаются цены на многие товары. К примеру, из-за дефицита чипов, в ряде стран выросли цены на новые автомобили, в которых широко применяются компьютерные технологии.