Военный обозреватель издания ТАСС Дмитрий Литовкин провёл сравнение подлодок проекта 955 «Борей» и проекта 885 «Ясень».

Согласно его заявлению, одна подлодка проекта «Борей» стоит около 23 млрд. рублей, в то время как «Ясень» – уже более 200 млрд. рублей. Обозреватель отметил, что эта информация не является подтверждённой. Учитывая эту стоимость, как заявил Литовкин, нет ничего удивительного в том, что лодки проекта 885 являются одними из самых засекреченных.

Кроме того, эксперт указал, что у лодок проекта 955 новая техническая составляющая – около 40%, в то время как у «Ясеней» все системы и механизмы ранее нигде в советских и российских кораблях не использовались.

Подлодки обоих проектов, как было заявлено, летом прошлого года провели учения по испытанию систем и вооружения на глубине в 500 метров. Как отметил Литовкин, современные подлодки любого флота могут применять оружие на глубине не более 50 метров.

Ранее мы сообщали, что возможность российских подлодок проходить через льды Арктики раздражает США. Аналогичных возможностей у американских подлодок нет.