Способность российских подводных лодок с легкостью пробиваться сквозь арктические льды бесит Соединенные Штаты. Помимо черной зависти, пробуждающейся каждый раз, когда Москва демонстрирует не доступные Вашингтону возможности, он испытывает к субмаринам проекта «Борей» злобу и ненависть, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что недавно такая АПЛ выстрелом из торпедного аппарата пробила арктический лед. Это весьма серьезная заявка на превосходство в северном регионе планеты, так как у США подобных возможностей просто нет. Ее подлодки, пытающиеся повторить российский опыт, просто застревают и их приходится долго вытаскивать из ледяного плена.

В беседе с изданием «ПолитРоссия» Дандыкин также отметил, что способность пробивать льды дает РФ возможность максимально приблизиться к американским границам и в случае необходимости нанести удар. У Вашингтона не получится повторить такой маневр, поэтому он находится в худшем положении.