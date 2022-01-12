Американские военные отслеживают, как минимум с пятницы, очередное появление российского военного корабля-разведчика в Тихом океане недалеко от исключительной экономической зоны Гавайев. Об этом сообщает местное гавайское издание Star-Advertiser со ссылкой на заявление официальных лиц.

«Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осуществляет наблюдение за российским судном, работающим в международных водах в районе Гавайских островов», – заявил представитель INDOPACOM майор Роб Мартинс. Он также уточнил: «В рамках наших обычных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанском районе операций с помощью морской патрульной авиации, надводных кораблей и совместных средств. Мы действуем в соответствии с международным морским и воздушным правом, чтобы гарантировать, что все страны могут делать то же самое без страха и соперничества, а также для обеспечения свободного и открытого судоходства в регионе».

В мае Тихоокеанский флот США отследил базирующийся во Владивостоке российский шпионский корабль «Карелия», который некоторое время держался примерно в 15 милях к западу от Кауаи. На этом острове находится Тихоокеанский ракетный полигон Баркинг Сэндс, который используется ВМС и Агентством противоракетной обороны для испытаний ракет. Присутствие «Карелии» в том случае побудило американское командование отложить запланированный ранее испытательный ракетный запуск.

Этот инцидент предшествовал прибытию в июне десятков военных кораблей Тихоокеанского флота России, которые провели, по словам российских официальных лиц, крупнейшие учения ВМФ России в Тихом океане со времен окончания «холодной войны». Эти учения совпали с первой встречей президента Джо Байдена после его инаугурации с президентом России Владимиром Путиным.

Американские самолеты несколько раз поднимались в воздух в ответ на пролет российских бомбардировщиков вблизи воздушного пространства Гавайев. А после того, как большинство боевых кораблей ушли по окончании учений, шпионский корабль остался для наблюдения за маневрами американского авианосца USS Carl Vinson.

Ранее российский шпионский корабль также задерживался возле Гавайев в 2016 году, чтобы наблюдать за проводимыми раз в два года США военно-морскими учениями Rim of the Pacific.

Появление российского корабля в этом году произошло в период, когда администрация Байдена работает над снижением напряженности, поскольку российские военные осуществили массовое наращивание на границе с Украиной.

В настоящее время Пентагон объявил Тихий океан своим главным приоритетом для операций и считает Китай своим главным соперником в регионе. Но Россия по-прежнему остается в этом же регионе крупным игроком.

Кремль поддерживает военные связи и сделки по торговле оружием с несколькими странами Азии, а также имеет собственный крупный Тихоокеанский флот. Американские рыбаки, плавающие в северной части Тихого океана возле Аляски, сообщают об участившихся контактами с российскими военными кораблями и самолетами, которые иногда описывались как конфликтные.

Гавайи являются важным центром военных операций США. INDOPACOM со штаб-квартирой в Кэмп-Смит контролирует все операции в Тихом океане, большей части Индийского океана и в некоторых частях Арктики. Американские военные все больше осознают связи между этими регионами, поскольку таяние полярных льдов начало открывать новые торговые пути между Европой и Тихим океаном, наряду с потенциальными подводными месторождениями энергоресурсов, которые Россия и Китай стремятся обезопасить.