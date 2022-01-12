Министерство финансов Бангладеш утвердило решение закупить у России в рамках межправительственного соглашения 8 боевых вертолетов Ми-28НЭ «Ночной суперохотник» на сумму 478,5 миллиона долларов США. Об этом сообщает итальянский портал Analisi Difesa. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Контракт с Россией стал частью ранее принятого «Плана усиления возможностей ВВС Бангладеш к 2030 году». Соглашение представляет собой пакет, включающий обучение пилотов и техников, полный комплект вооружения и программу технического обслуживания для первого жизненного цикла.

Важно напомнить, что Дакка изначально принимала во внимание американские боевые вертолеты AH-64E Apache, но значительно более высокая стоимость покупки и строгие дополнительные требования к подписанию соглашений о продаже военной техники заставили правительство Бангладеш воздержаться, а впоследствии оценить варианты из российского Ми-28НЭ Havoc и турецкого TAI T129 ATAK, который является производной от итальянской модели Leonardo A129 Mangusta.

Переговоры о покупке «Ночных охотников» идут к завершению по итогам недавнего визита делегации вооруженных сил Бангладеш в Россию, который состоялся 2 декабря прошлого года.

Представленный на недавних международных выставках МАКС-2021, Army-2021 и Dubai Airshow-2021 Ми-28НЭ является последней версией Ми-28 Havoc, используемых иракскими войсками против исламистов и российскими войсками в Сирии. Это ударный вертолет, предназначенный для проведения операций по поиску и уничтожению танков, транспортных средств, живой силы противника и малоскоростных воздушных целей.

Ми-28НЭ оснащены модернизированными двигателями российского производства ВК-2500-01 вместо украинских ТВ3-117ВМА. Кроме того, новый вариант использует управляемые ракеты комплекса 9M123M «Хризантема» с дальностью действия до 10 километров, хотя исходный вариант ПТУР 9М120-1 «Атака ВМ» также может оставаться в комплекте вооружения.

Помимо этого, на Ми-28НЭ установлена система наблюдения и оптического сопровождения ОПС-28М, а также поисковая РЛС, которую можно нести прикрепленной к крыльям, в дополнение к РЛС кругового обзора, установленной над втулкой несущего винта. Вертолет способен действовать днем и ночью, даже в неблагоприятных погодных условиях. Он производится компанией «Роствертол» холдинга «Вертолеты России».

Таким образом, если контракт с Россией будет официально оформлен, Бангладеш станет третьим иностранным заказчиком Havoc после Ирака и Алжира.