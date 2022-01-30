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Уфолог Скотт Уоринг заявил, что нашёл в Южной Африке НЛО, принадлежащее пришельцам.

Об этом Уоринг рассказал на своём сайте, где выкладывает все обнаруженные им доказательства существования пришельцев. На этот раз он нашёл загадочный объект на территории Южной Африки. Так, он заметил на Google Картах объект, который весьма похож на классическое изображение летающей тарелки. На ещё одной фотографии Уоринг обнаружил круг вокруг тарелки, напоминающий уже известные круги на полях.

Самое интересное то, что на других фотографиях НЛО нет. Как было предположено, это может говорить о том, что место являлось временной стоянкой для НЛО либо объект потерпел крушение и его забрали для изучения. Но, по мнению Уоринга, пилот корабля замаскировался и внедрился к людям.

Ранее Скотт Уоринг заявил, что заметил НЛО недалеко от МКС. Загадочный объект, по его словам, был в несколько раз больше станции.

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