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Уфолог Скотт Уоринг заявил, что заметил около МКС таинственный объект, который в несколько раз больше, чем сама станция.

Об этом уфолог сообщил в беседе с журналистами издания The Daily Star. Он показал им кадры, заявив, что они доказывают существование внеземных цивилизаций. Также Уоринг отметил, что представители этих цивилизаций проводят постоянное наблюдение за людьми.

Фотографию Уоринг также разместил на своём сайте UFO Sightings Daily. На кадре можно увидеть объект достаточно большого размера, который, согласно заявлению уфолога, вращается вокруг МКС.

Как отметил уфолог, объект однозначно является внеземным, так как он уже шесть лет следит за прямой трансляцией с МКС и ни с чем не мог его перепутать. Также он подчеркнул, что объект не является Луной. Он указал, что на записи объект имеет сферическую форму и он поднимается по орбите.

Недавно мы сообщали, что над Аризоной были замечены четыре загадочных объекта. Как заявил Скотт Уоринг, они летели к старому полигону американской базы.

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