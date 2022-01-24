читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авторы китайского издания Sina заявили, что военно-морские учения России заставляют нервничать Запад. Пересказ статьи предоставляет издание «ПолитРоссия».

Как отметили авторы статьи, сейчас в Европе растёт напряжённость, и можно подумать, что дело в Украине, но, по их мнению, это не так. В статье указывается, что Киев является марионеткой Запада, которую используют для проверки Москвы на прочность и при помощи которой её хотят подчинить.

Однако, как заявили авторы статьи, Россия жестко отвечает на провокации. В частности, отмечаются учения ВМФ РФ, которые пройдут в январе-феврале. По словам авторов статьи, эти учения беспрецедентны – участие примут 140 кораблей и около 10 тысяч военных.

В статье указывается, что применение 140 кораблей от одной страны в учениях можно назвать поводом для беспокойства, так как очевиден сдерживающий эффект от этих маневров. Также предполагается, что учения связаны с тем, что переговоры между НАТО и Россией провалились, и терпению Москвы пришёл конец.

Ранее мы сообщали, что Россия проведет учения в 300 км от берегов Ирландии и в 500 км от побережья Великобритании. Помимо кораблей, к учениям будут привлечены противолодочные самолеты.

Вам может понравиться

Sky News: Заявления британского МИД по Украине сделаны на основе данных спецслужб США

Заявление британского МИД о перевороте на Украине и посвящении в президента страны Евгения Мураева основано на информации американских разведывательных служб, сообщило издание Sky News. По словам автора публикации Деборы Хейнс,

Семьи немецких дипломатов эвакуируют с Украины за счёт государства

Сразу несколько стран заявили, что собираются начать эвакуацию своих дипломатов из Украины. Об этом сообщили Великобритания, Австралия и Германия. Причиной эвакуации работников дипломатических представительств называется обострение ситуации на российско-украинской границе.
  • Анна
  • 24.01.2022
  • читать 1 минуту

«Тюнити симбун»: Охотское море стало для России “святыней ядерной стратегии”

Охотское море стало форпостом России и превратилось в настоящую «святыню ядерной стратегии». Из-за мер, предпринятых Москвой, войти в акваторию вряд ли решатся даже американские корабли, пишет японское издание «Тюнити симбун».
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |