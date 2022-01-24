Авторы китайского издания Sina заявили, что военно-морские учения России заставляют нервничать Запад. Пересказ статьи предоставляет издание «ПолитРоссия».

Как отметили авторы статьи, сейчас в Европе растёт напряжённость, и можно подумать, что дело в Украине, но, по их мнению, это не так. В статье указывается, что Киев является марионеткой Запада, которую используют для проверки Москвы на прочность и при помощи которой её хотят подчинить.

Однако, как заявили авторы статьи, Россия жестко отвечает на провокации. В частности, отмечаются учения ВМФ РФ, которые пройдут в январе-феврале. По словам авторов статьи, эти учения беспрецедентны – участие примут 140 кораблей и около 10 тысяч военных.

В статье указывается, что применение 140 кораблей от одной страны в учениях можно назвать поводом для беспокойства, так как очевиден сдерживающий эффект от этих маневров. Также предполагается, что учения связаны с тем, что переговоры между НАТО и Россией провалились, и терпению Москвы пришёл конец.

Ранее мы сообщали, что Россия проведет учения в 300 км от берегов Ирландии и в 500 км от побережья Великобритании. Помимо кораблей, к учениям будут привлечены противолодочные самолеты.