Россия запланировала крупные военно-морские учения всего в 300 километрах от берегов Ирландии и в 500 км от побережья Великобритании. Эти маневры станут ответ на череду агрессивных и провокационных заявлений Лондона в отношении РФ.

Портал Avia.Pro отмечает, что район учений выбран таким образом, чтобы существенно повысить градус напряженности у границ Великобритании. Все дело в том, что в данной локации расположены подводные кабели, за безопасность которых постоянно дрожит Лондон. Он опасается, что повреждение коммуникаций на дне океана отрежет его от мира.

Известно, что Россия намерена привлечь к маневрам не только боевые корабли, но и противолодочные самолеты. В ходе учений планируются крупные стрельбы, а также тренировки специальных подводных аппаратов, пугающих Великобританию из-за все тех же кабелей.

Несмотря на глубокую обеспокоенность Лондона, он вместе со всем Североатлантическим альянсом вместе взятым никак не может помешать России проводить маневры, так как никаких международных норм она не нарушает.