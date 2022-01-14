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Эксперты подтвердили провал переговоров России и США с одной стороны, НАТО и ОБСЕ с другой.

В ходе переговоров велось обсуждение проекта договора о гарантиях безопасности, который был предложен Москвой. Он предусматривал два важных пункта: отмена размещения вооружения НАТО на граничащих с Россией территориях и отмена расширения НАТО на восток.

Вопрос отмены вхождения НАТО в трансатлантический военный блок Украины и Грузии в западных СМИ назвали ультиматумом президента РФ. Опираясь на заявления главы российской делегации на переговорах можно сказать, что так оно и есть. Он несколько раз подчеркивал, что представители российской стороны приехали с четкой задачей и предложениями, а вот на компромиссы придется идти НАТО и США. Они в свою очередь оказались не готовы на это пойти.

Подводя итоги переговоров, главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась, что представителям России изначально было понятно, что такие предложения НАТО и США не примут, а значит эти предложения писались не для того, чтоб их приняли.

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