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Соединенные Штаты продолжают нагло воровать нефть в Сирии. Видеозапись, подтверждающую это, опубликовал портал «Красная весна». Целая колонна американских бензовозов попала в объектив неподалеку от населенного пункта Камышлы.

Колонна автомобилей с ворованным «черным золотом» двигалась к нелегальному пограничному переходу Эль-Валид, который США часто используют для транспортировки краденой нефти. Зафиксировал ее передвижение разведывательный беспилотный аппарат ВС РФ.

Напомним, что Соединенные Штаты обустроили свои военные базы в Сирии прямо у крупнейших месторождений. Только за апрель прошлого года они вывезли более 40 машин с заполненными нефтью цистернами. Помощь в этом оказывают соучастники из «Демократических сил Сирии», на деле являющиеся банальными террористами. Именно они захватили месторождения в 2011 году. До того момента страна ежедневно добывала 380 тысяч баррелей «черного золота».

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