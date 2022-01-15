Все россияне с 18 января получат право на новую выплату. Об этом рассказало издание PRIMPRESS.

Как сообщается, 18 января в России начнёт работать новый этап туристического кешбэка. Продлится он до 12 апреля. Благодаря этой программе россияне могут получить до 20% денежных средство, которые были потрачены на путешествие.

Однако есть некоторые ограничения. Так, путёвку следует приобрести на сайте мирпутешествий.рф. Кроме того, оплату требуется произвести банковской картой системы «Мир». Выплата будет произведена на эту же карту в течение пяти дней после оплаты путешествия.

Максимум возвращаемой суммы составляет 20 тысяч рублей на одного человека. Но, по опыту прошлых этапов, можно говорить о том, что выплата составляет около 10 тысяч рублей. Если в поездку отправляется вся семья, то сумма возврата будет больше.

Недавно мы сообщали, что все россияне смогут получить по четыре тысячи рублей от “Сбербанка”. Для этого нужно оформить дебетовую карту банка и тратить не менее 20 тысяч рублей с неё каждый месяц.