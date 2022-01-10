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В Сбербанке сообщили о бонусе для всех россиян, который можно получить при оформлении банковской карты. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, жители России могут оформить в Сбербанке дебетовую карту. Применить её можно как для перевода на неё зарплаты, так и для любых соцвыплат. Карта подойдёт для использования как молодым людям, так и взрослым. Отмечается, что если карта используется для перевода на неё зарплаты или пенсии, то за её обслуживание не требуется платить.

Кроме того, если с карты тратить 20 тысяч рублей за месяц или хранить на ней в течение месяца как минимум 40 тысяч рублей, то владелец карты будет получать по 5% с покупок. Таким образом, если владелец карты будет тратить по 20 тысяч рублей ежемесячно, то за год он получит 3900 бонусов. Один бонус равняется одному рублю, их можно использовать в других магазинах.

Недавно в Сбербанке рассказали, о новом вкладе, который позволяет снимать деньги со счёта. Оформить его можно до конца января 2022 года.

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