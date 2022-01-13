Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану целый ряд стратегически важных объектов, однако к одному из них военнослужащих РФ не подпустили, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал «Рыбарь». По словам авторов, данный объект представляет собой сверхсекретную биолабораторию, которая охраняется наемниками из США.

Российские военные пытались взять загадочный объект, который якобы давно не функционирует, под свою охрану. Однако власти Казахстана не согласились на это. Кроме того, в самый разгар массовых беспорядков в стране в лаборатории видели людей, одетых в костюмы химической и биологической защиты.

Над чем они работали, сейчас сказать не представляется возможным. По версии экспертов, это одна из американских лабораторий, в которых разрабатываются искусственные вирусы и биологическое оружие.