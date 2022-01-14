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Шесть японских истребителей и два стратегических бомбардировщика ВВС США намеревались устроить провокацию в районе Курильских островов, однако им помешали российские средства РЭБ, пишет портал Avia.Pro.

Все дело в том, что примерно в то же время в Приморском крае проходили учения подразделений радиоэлектронной борьбы, о которых рассказали представители Минобороны РФ. В ходе маневров бойцы из имеющегося в их распоряжении оружия уничтожили радиолокационные станции потенциального противника, а затем поставили помехи для воздействия на средства навигации и связи.

Не исключено, что США и Япония узнали об этих учениях и решили отложить провокации до лучших времен. Кроме того, есть предположение, что станции РЭБ «Житель», которые задействовались российскими военными, создали помехи для корректной работы оборудования на бомбардировщиках и истребителях.

Ранее сообщалось, что японские и американские самолеты отрабатывали удар по Курильским островам.

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