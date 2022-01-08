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Американские бомбардировщики B-1B Lancer при поддержке шести истребителей японских ВВС нанесли тренировочные удары по российским островам Курильской гряды. В момент отработки атаки они находились всего в 400 километров от Итурупа и Кунашира, на которых Москва была вынуждена разворачивать дополнительные подразделения своих войск.

Портал Avia.Pro приводит данные японского Минобороны, согласно которым в операции были задействованы истребители F-15, F-35 и F-2. Они сопроводили американские стратегические ракетоносцы над Японским морем, а также появились неподалеку от острова Хоккайдо. Нельзя исключать, что таким образом они подбирали наиболее подходящие позиции для атаки на Курильские острова.

Ранее стало известно, что группа самолетов лишь пару часов кружила над акваторией. Однако позже выяснилось, что B-1B Lancer совершали такие вылеты на протяжении нескольких дней подряд. Цели полетов неизвестны, но по мнению экспертов портала, США собираются помочь Токио задействовать силовой сценарий возвращения Курил.

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