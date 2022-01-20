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В Казахстане в начале года чуть не произошёл государственный переворот из-за повышения цен на сжиженный газ.

Журналисты издания «Московский комсомолец» побывали в Алма-Ате и узнали, какие там сейчас цены. К примеру, за литр газа жители отдают 50 тенге (8,7 рубля), как и до протестов. Но теперь можно столкнуться с тем, что на заправке газа не будет. В РФ, для сравнения, литр газа стоит 27-28 рублей. Бензин в Казахстане стоит 213 тенге за литр (36,7 рубля), а в России – около 52 рублей.

Самый дешевый социальный хлеб стоит 83 тенге (14,5 рубля). За молоко придётся заплатить 289 тенге (50 рублей). 30 яиц можно приобрести за 1109 тенге (177 рублей). Два килограмма муки обойдутся в 555 тенге (97 рублей). Один килограмм картошки можно купить за 119 тенге (20 рублей), яблок – за 499 тенге (87 рублей), килограмм огурцов или апельсинов стоят 699 тенге (122 рубля).

Оплата коммунальных услуг в квартире площадью 52 кв. м. обходится с учётом отопления в 20 тысяч тенге, что равняется примерно 3,5 тысячам рублей. Летом стоимость снижается примерно на пять тысяч тенге.

Проезд на автобусе стоит 150 тенге (25 рублей), при оплате карточкой стоимость в два раза ниже. Проезд на метро стоит 80 тенге (14 рублей).

Как указал один из собеседников журналиста, цены по сравнению с Россией дешевле. Однако, как он отметил, и зарплаты меньше – в Алма-Ате жители зарабатывают в перерасчёте на рубли около 21-34 тысяч, а в аулах жители получают намного меньше.

Недавно мы сообщали, что в Казахстане намеревались провести “цветную революцию”, однако её удалось впервые в истории сорвать. Намечалась революция, по мнению экспертов, на весну.

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