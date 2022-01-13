Впервые в одной из стран мира удалось остановить «цветную революцию». У организаторов сего действа в Казахстане получился фальстарт и теперь важно понять, какие именно механизмы помогли сорвать их замыслы. Чтобы сделать правильные выводы на будущее.

Практически все эксперты, которые обсуждали ситуацию в Казахстане, сошлись во мнении, что «цветная революция» намечалась на весну. Осенью прошлого года для этой цели уже были подготовлены чаты, через которые потенциальные участники могли общаться друг с другом и вести обсуждения. Однако вмешался случай.

Никто не предполагал, что 2 января в нескольких городах страны вдруг начнутся митинги против повышения цен на газ. Организаторы «революции» решили не дожидаться весны, так как им подвернулась вполне реальная причина для начала массовых протестов по всей стране. Однако на деле они не были готовы начинать именно в эти даты, что и привело к серьезным проблемам.

Никита Мендкович, возглавляющий Евразийский аналитический клуб, рассказал, что подготовкой к бунту руководили сразу несколько групп, которые были связаны с националистами в самом Казахстане, а также с иностранными спецслужбами. Несогласованность между ними и привела к провалу. Бесчинствующая толпа оказалась разрозненной, так как ее действия никто толком не координировал, поэтому «революция» захлебнулась, так по сути и не начавшись.