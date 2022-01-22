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Специалисты прокомментировали сообщения о новой разовой выплате, которую пообещали всем россиянам.

Как сообщает издание PRIMPRESS, в мессенджерах начали рассылать сообщения, что россияне уже с 2 февраля получат выплату, размер которой составляет 17 200 рублей. Получить эту выплату могут якобы все россияне, родившиеся в период с 1950 по 1994 годы. Таким образом, речь идёт о людях 28-72 лет. Также в сообщениях содержится ссылка, по которой предлагается перейти для получения указанных денег.

Согласно заявлению специалистов, рассылкой занимаются мошенники. Если перейти по ссылке, то, как было заявлено, это практически гарантирует, что от человека будут требовать указать данные его карты или что-то типа этого. На такие сообщения специалисты рекомендуют не обращать внимания и никому не передавать свои личные данные.

Недавно россиянам рассказали о выплате в размере 10 тысяч рублей, которую могут получить семьи. Речь идёт о пособии на детей в возрасте 3-7 лет.

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