Уже в ближайшем будущем российские семьи получат доплату. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Речь идёт о малоимущих семьях, в которых имеются дети в возрасте от трёх до семи лет. Они имеют право на получение денежного пособия. Из-за длинных новогодних праздников семьи получили выплату за январь в разное время – кто-то ещё в декабре, другие только после завершения новогодних каникул.

Но, как указывается, с начала года в регионах на 5,6% был повышен детский прожиточный минимум. А выплаты семьи получали в прежнем размере. Сделано это было для того, чтобы семьи могли получить пособие раньше времени. Теперь же будет произведён перерасчёт и с 16 января семьи начнут получать доплату с учётом индексации.

В среднем по стране размер прожиточного минимума на детей сейчас составляет около 10 тысяч рублей.

Недавно россиянам пенсионного возраста напомнили о выплате на детей. Получить её можно, если ребёнок несовершеннолетний или очно обучается в университете.