Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связях с соотечественниками Виктор Водолацкий высказался насчёт россиян, которые живут в ДНР и ЛНР.

Речь идёт военной службе. Согласно заявлению Водолацкого, если у россиян из ДНР и ЛНР будет желание пройти службу в российской армии, то им следует обратиться в облвоенкомат в Ростове. Желающие будут поставлены на учёт и в дальнейшей призваны в армию. Об этом Водолацкий сообщил в беседе с изданием ТАСС.

Также было отмечено, что местом прохождения службы россиян из ДНР и ЛНР будет являться Россия. Кроме того, он указал, что у жителей указанных республик вызывает беспокойство перспектива вторжения ВСУ, и их защита является одним из основных вопросов.

Недавно эксперт Михаил Ходаренок заявил, что сейчас у Украины нет планов наступления на ДНР и ЛНР. По его словам, подготовки ВСУ к нападению в настоящее время не замечено.