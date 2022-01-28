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Украина не рискнет сейчас начинать полномасштабное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, так как у нее и без республик много проблем, уверен военный эксперт Михаил Ходаренок. Он отметил, что несмотря на вести из Донбасса о стягивании к линии разграничения техники и вооружения, реальной подготовки ВСУ к нападению пока не видно.

По мнению аналитика, руководство ДНР и ЛНР стало так часто говорить об усилении военного присутствия Киева на границах, так как оно заинтересовано в военной и финансовой помощи от РФ. Украина действительно перемещает войска, но совсем не в тех масштабах, которые предшествовали бы крупной наступательной операции.

Сейчас нападение на республики не в интересах Киева. Вполне вероятно, что к вопросу восстановления целостности страны он еще неоднократно вернется, однако сделает это точно не сейчас. Кроме того, Украина будет пытаться урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, считает Михаил Ходаренок.

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