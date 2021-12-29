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Россиянам рассказали о выплате, которую можно получить в январе, если успеть подать заявление до конца года. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Речь идёт о пособии, которое выплачивается пенсионерам, если у них есть несовершеннолетние дети или дети, которые обучаются в университете на очной форме. Для получения этой выплаты необходимо подать заявление в ПФР. Пособие выплачивается со следующего месяца после подачи заявления.

Отмечается, что со следующего года размер выплаты составит 2 134 рубля за ребёнка. Подать заявление можно максимум на троих детей. В случае, если ребёнок обучается в университете, это потребуется подтвердить соответствующими документами.

Кроме того, указывается, что получить выплату может каждый родитель пенсионного возраста.

Ранее в Госдуме сообщили о возможности введения новых выплат для семей с детьми. На данный момент эти меры поддержки только разрабатываются.

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