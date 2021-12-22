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Конституционный суд Украины признал законным запрет на показ передач, сериалов и фильмов российского производства. Ольга Совгиря, представляющая парламент страны в КС раскрыла подробности.

Она пояснила, что Конституционный суд сперва признал не нарушающим действующего законодательства страны введение санкций против лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности. После этого он принял решение о законности запрета фильмов и телепрограмм, в которых хотя бы один участник находится под санкциями.

Напомним, что перечень актеров и звезд эстрады, которые «угрожают национальной безопасности Украины», Киев ведет уже более 6 лет. В подавляющем большинстве случаев в него попадают известные артисты, которые побывали в Крыму. В ноябре, к примеру, список пополнил пародист Максим Галкин, который по уверениям СБУ, «действует в ущерб Украине» и «провоцирует сепаратистские настроения».

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