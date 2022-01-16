Сообщения ряда западных СМИ о том, что Иран и Россия находятся на пороге подписания контракта на сумму 10 миллиардов долларов, в рамках которого Ирану будет поставлена высокотехнологичная российская военная техника, американское военное издание Military Watch оценило как «мало реалистичные». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Начиная с 1990-х годов, в западной прессе регулярно и широко сообщалось о «готовящихся» крупных приобретениях Ираном вооружений в России. В разное время перечень таких закупок включал несколько эскадрилий МиГ-29, перехватчиков МиГ-31 и даже стратегических бомбардировщиков Ту-22М. Но в реальности это неизменно ни к чему не приводило.

С декабря 2021 года ряд западных СМИ, среди которых одним из самых заметных был Forbes, начали сообщать о том, что Иран и Россия находятся «на пороге подписания соглашения» в области обороны по которому Иран закупит высокотехнологичную российскую технику, включая 24 истребителя Су-35, два зенитно-ракетных комплекса С-400 и военный спутник. Сообщалось, что контракт также будет включать продление срока службы, капитальный ремонт и модернизацию двух иранских эскадрилий МиГ-29 и штурмовиков Су-24МК, а также предусматривает переподготовку пилотов МиГ-29, F-4 и F-14 на Су-35.

Также сообщалось, что общая стоимость сделки в 10 миллиардов долларов со стороны Ирана будет полностью или частично оплачена баррелями сырой нефти. Этот момент, среди прочих сомнительных деталей сообщений, касающихся иранской сделки, представляется крайне маловероятным: что Иран будет платить нефтью именно России, одному из крупнейших экспортеров нефти в мире. Способность России эффективно перерабатывать еще и иранскую нефть, тем более эффективно ее использовать, остается под вопросом, хотя в прошлом Россия предлагала не столь объемные бартерные торговые соглашения, принимая оплату нефтью, причем в период очень высоких цен.

В целом цифра в 10 миллиардов долларов не сходится с прежними контрактами. Две дюжины Су-35, два комплекса С-400, включая обучение, доставку, запасные части, оборудование для технического обслуживания по аналогичным сделкам составляли сумму около 4 миллиардов долларов. Спутник и ремонт самолетов советской эпохи могут увеличить эту цифру примерно до 5 миллиардов. Получается, что 10 миллиардов долларов – это всего лишь круглая цифра, которая хорошо смотрится в заголовках, но вряд ли согласуется с реальностью.

Согласно Forbes и другим источникам, предназначаемые Ирану Су-35 якобы изначально были построены для Египта, прежде чем Каир отменил их приобретение. На это отсутствуют подтверждения из чего-либо, напоминающего официальный источник. Кроме того, остается под вопросом сама возможность Ирана осуществить интеграцию в свои ВВС Су-35, которые имеют высокие эксплуатационные расходы и являются самыми дорогими российскими истребителями, когда-либо экспортируемыми.

Еще в 2021 году Иран изо всех сил пытался изыскать финансирование приобретения китайских истребителей J-10C, которые во многих отношениях более совершенны, чем Су-35, при этом относятся к «легким» и обходятся гораздо дешевле как в приобретении, так и в эксплуатации. Тесные экономические и политические связи Ирана с Китаем делают приобретение китайских вооружений более вероятным, особенно учитывая текущее состояние иранских ВВС и необходимость замены устаревших типов именно легких и менее дорогих самолетов.

Если Иран обратится к России за истребителями, следует помнить: ранее он проявлял больший интерес к более дешевым двухместным Су-30, а также мог бы приобрести гораздо более легкие и дешевые МиГ-29М или МиГ-35, которые уже имеют общую инфраструктуру технического обслуживания с поставленными ранее советскими самолетами МиГ-29. Иран также подчеркивает необходимость лицензионного производства внутри страны, по крайней мере запасных частей, что вряд ли будет доступно для Су-35.

Издание Aviaonline указывало, что Иран после сделки с Россией, вероятно, выведет из эксплуатации свои истребители F-14. Но поскольку это его самые боеспособные истребители и единственные с ракетными возможностями атак за пределами видимости, они, скорее всего, будут самым последним из типов самолетов, подлежащих выводу из эксплуатации, даже если будут сделаны иностранные приобретения. Это особенно верно, учитывая значительные инвестиции в модернизацию и перевооружение этих истребителей.

В конечном счете, хотя сообщения об иранских сделках с оружием, вероятно, привлекут значительную аудиторию и могут повлиять на общественное мнение Запада в отношении Ирана и России, реальная вероятность сделки по Су-35 остается крайне низкой.