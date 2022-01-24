Соединенные Штаты заявили об усилении военного присутствия на восточноевропейской территории. РИА Новости приводит информацию агентства Reuters о возможных действиях США для достижения этой цели.

Предполагается, что Пентагон не станет ничего выдумывать и просто сформирует новые подразделения из тех войск, которые сейчас базируются в Западной Европе. На этот шаг они пойдут в случае обострения ситуации на границе между Россией и Украиной.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявлял, что в Польше, прибалтийских государствах и других странах Восточной Европы возможно размещение нескольких тысяч военнослужащих НАТО. Кроме того, туда же подтянутся флот и авиация Североатлантического альянса.

В настоящий момент лишь отдельные государства усиливают свое военное присутствие на восточноевропейской территории. Так, Дания и Испания уже отправили свои корабли в Балтийское и Черное моря, а Германия в феврале планирует перебросить дополнительные силы в Румынию для расширения авиапатрулирования в регионе.